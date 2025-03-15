Fenerbahçe, Arkas deplasmanında mağlup

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 26. haftasında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti.



Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.



Fenerbahçe, 8 maç sonra ilk kez mağlup oldu. Arkas Spor ise üst üste 7. galibiyetini aldı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi



Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu



Arkas Spor: Burutay Subaşı, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio (Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)



Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Ahmet Samet Baltacı, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, (Baturalp Burak Güngör, Luburic, Karyagin, Osman Çağatay Durmaz, Caner Peksen, Caner Dengin)



Setler: 27-25, 28-26, 23-25, 21-25, 15-8



Süre: 148 dakika











