Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa'da buldu

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları dolayısıyla büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MARSİLYA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.
Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.
BRASSIER'IN PERFORMANSI
1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.
Sarı-lacivertlilerin ocakta Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.
AYAKLARINA HAKİM
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.
2026'DA BİTİYOR
Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
MARSİLYA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.
Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.
BRASSIER'IN PERFORMANSI
1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.
Sarı-lacivertlilerin ocakta Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.
AYAKLARINA HAKİM
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.
2026'DA BİTİYOR
Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.