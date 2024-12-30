Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa'da buldu

F.Bahçe, stoper sorununu çözmek için harekete geçti. Oosterwolde ve Becao'nun ardından bu mevkideki eksikliği gidermek amacıyla çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe aradığı stoperi Fransa'da buldu
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30 Aralık 2024 09:57
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları dolayısıyla büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

MARSİLYA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.

Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.

BRASSIER'IN PERFORMANSI
 1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.

Sarı-lacivertlilerin ocakta Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.

AYAKLARINA HAKİM

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.

2026'DA BİTİYOR

Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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