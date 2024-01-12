Fenerbahçe Alagöz, İtalya'da mağlup

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 75-67 yenildi.
Vicenza şehrindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına da 32-26 üstün gitti.
İkinci yarıda etkili hücum ederek skor üstünlüğünü ele geçiren Beretta Famila Schio, üçüncü periyodunu 55-49 önde tamamladığı müsabakadan 75-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İtalya ekibi, 7. galibiyetini aldı. Çeyrek finale kalmayı önceki maçta garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Vicenza şehrindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına da 32-26 üstün gitti.
İkinci yarıda etkili hücum ederek skor üstünlüğünü ele geçiren Beretta Famila Schio, üçüncü periyodunu 55-49 önde tamamladığı müsabakadan 75-67 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İtalya ekibi, 7. galibiyetini aldı. Çeyrek finale kalmayı önceki maçta garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.
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