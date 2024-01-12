Fenerbahçe Alagöz, İtalya'da mağlup

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio'ya 75-67'lik skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe Alagöz, İtalya'da mağlup
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12 Ocak 2024 00:23
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'ya 75-67 yenildi.

Vicenza şehrindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-15 önde bitiren sarı-lacivertliler, devre arasına da 32-26 üstün gitti.

İkinci yarıda etkili hücum ederek skor üstünlüğünü ele geçiren Beretta Famila Schio, üçüncü periyodunu 55-49 önde tamamladığı müsabakadan 75-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İtalya ekibi, 7. galibiyetini aldı. Çeyrek finale kalmayı önceki maçta garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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