Fenerbahçe Alagöz Holding'den 12'de 12

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 84-68 mağlup ederek ligde 12'de 12 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding'den 12'de 12
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25 Kasım 2023 17:43
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu.

Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-68 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 12. maçında 12. galibiyetine imza attı. Kayseri ekibi ise ligde 7. yenilgisini aldı.

1. periyot: 23-27

2. periyot: 17-22

3. periyot: 19-19

4. periyot: 9-16

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