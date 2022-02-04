Fenerbahçe açıkladı! Giresunspor'a kiralandı...

GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı.

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Fenerbahçe açıkladı! Giresunspor'a kiralandı...
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04 Şubat 2022 23:34
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Gümüşkaya'nın sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır."

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 18 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.

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