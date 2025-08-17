16 Ağustos
Kocaelispor-Samsunspor
0-1
16 Ağustos
Alanyaspor-Rizespor
0-0
16 Ağustos
Göztepe-Fenerbahçe
0-0
16 Ağustos
Keçiörengücü-İstanbulspor
0-0
16 Ağustos
Sarıyer-Boluspor
1-1
16 Ağustos
A.Demirspor-Arca Çorum FK
0-3
16 Ağustos
Pendikspor-Bandırmaspor
2-0
16 Ağustos
Aston Villa-Newcastle
0-0
16 Ağustos
Brighton-Fulham
1-1
16 Ağustos
Sunderland-West Ham United
3-0
16 Ağustos
Tottenham-Burnley
3-0
16 Ağustos
Wolves-M.City
0-4
16 Ağustos
Mallorca-Barcelona
0-3
16 Ağustos
Alaves-Levante
1-181'
16 Ağustos
Valencia-Real Sociedad
1-179'
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
16 Ağustos
VfB Stuttgart-Bayern Munih
1-2
16 Ağustos
Lens-Lyon
0-1
16 Ağustos
AS Monaco-Le Havre
3-1
16 Ağustos
Nice-Toulouse
0-1
16 Ağustos
Excelsior-Feyenoord
1-2
16 Ağustos
Heracles-NEC Nijmegen
1-4
16 Ağustos
FC Groningen-SC Heerenveen
1-189'
16 Ağustos
Zulte Waregem-Club Brugge
0-1
16 Ağustos
KV Mechelen-Gent
1-1
16 Ağustos
Union St.Gilloise-Standard Liege
3-0
16 Ağustos
Grazer AK-WSG Tirol
1-1
16 Ağustos
Hartberg-RB Salzburg
1-2
16 Ağustos
Ried-Sturm Graz
1-3
16 Ağustos
Tondela-Famalicao
0-1
16 Ağustos
V. Guimaraes-Estoril
3-2
16 Ağustos
Estrela da Amadora-Benfica
0-179'
16 Ağustos
Baltika-Lokomotiv Moscow
1-1
16 Ağustos
S. Moskova-Zenit St. Petersburg
2-2
16 Ağustos
FK Akhmat-Samara
3-1
16 Ağustos
Derby County-Coventry City
3-5
16 Ağustos
Portsmouth-Norwich City
1-2
16 Ağustos
Wrexham-West Bromwich
2-3
16 Ağustos
Blackburn Rovers-Birmingham City
1-2
16 Ağustos
Bristol City-Charlton Athletic
0-0
16 Ağustos
Millwall-Middlesbrough
0-3
16 Ağustos
Preston North End-Leicester City
2-1
16 Ağustos
Sheffield Wednesday-Stoke City
0-3
16 Ağustos
Swansea City-Sheffield United
1-0
16 Ağustos
Watford-QPR
2-1
16 Ağustos
Burton Albion-Port Vale
0-0
16 Ağustos
Exeter City-Mansfield Town
1-2
16 Ağustos
Barnsley-Bolton Wanderers
1-1
16 Ağustos
Blackpool-Huddersfield
3-2
16 Ağustos
Bradford City-Luton Town
2-1
16 Ağustos
Cardiff City-Rotherham United
3-0
16 Ağustos
Doncaster Rovers-Wycombe Wanderers
1-1
16 Ağustos
Leyton Orient-Stockport County
2-2
16 Ağustos
Lincoln City-Plymouth Argyle
3-2
16 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
1-2
16 Ağustos
Stevenage-Northampton Town
2-0
16 Ağustos
Wigan Athletic-Peterborough
2-0
16 Ağustos
Annecy FC-Dunkerque
2-2
16 Ağustos
Reims-Guingamp
1-0
16 Ağustos
Saint-Etienne-Rodez
4-0
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
16 Ağustos
Racing Santander-Castellon
3-1
16 Ağustos
Malaga-Eibar
1-1
16 Ağustos
Granada-Deportivo La Coruna
1-282'
16 Ağustos
MVV Maastricht-FC Dordrecht
0-1
16 Ağustos
Austria Wien II-Admira Wacker
1-1
16 Ağustos
Vizela-FC Porto B
4-0
16 Ağustos
Academico de Viseu FC-Pacos de Ferreira
0-0
16 Ağustos
Lillestroem-Start
3-0
16 Ağustos
GKS Katowice-Arka Gdynia
4-1
16 Ağustos
Lech Poznan-Korona Kielce
1-1
16 Ağustos
Club Atletico Platense-San Lorenzo
2-1
16 Ağustos
Huracan-Argentinos Juniors
1-090'
17 Ağustos
Velez Sarsfield-Independiente
02:30
16 Ağustos
Fluminense-Fortaleza
2-1
16 Ağustos
Ceara-Red Bull Bragantino
1-0
16 Ağustos
Hansa Rostock-Hoffenheim
0-4
16 Ağustos
Sandhausen-RB Leipzig
2-4
16 Ağustos
SV Hemelingen-Wolfsburg
0-9
16 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
1-0
16 Ağustos
Sportfreunde Lotte-Freiburg
0-2
16 Ağustos
Luebeck-Darmstadt
1-2
16 Ağustos
Oldham Athletic-Swindon Town
1-2
16 Ağustos
Barrow-Notts County
2-1
16 Ağustos
Cambridge United-Harrogate Town
1-1
16 Ağustos
Crewe Alexandra-Crawley Town
1-0
16 Ağustos
Grimsby Town-Newport County
2-1
16 Ağustos
Milton Keynes Dons-Cheltenham Town
5-0
16 Ağustos
Salford City-Accrington Stanley
2-1
16 Ağustos
Shrewsbury-Colchester United
0-2
16 Ağustos
Tranmere Rovers-Gillingham
1-1
16 Ağustos
Roma-Neom SC
2-2
16 Ağustos
Lazio-Atromitos
2-0
16 Ağustos
Inter-Olympiakos
2-0
16 Ağustos
Bologna-OFI Crete
2-4
16 Ağustos
Atalanta-Juventus
1-2
16 Ağustos
Qingdao West Coast-Beijing Guoan
1-3
16 Ağustos
Changchun Yatai-Meizhou Hakka
1-0
16 Ağustos
Kortrijk-K. Lierse SK
1-0
16 Ağustos
Beerschot-Eupen
1-1
16 Ağustos
Greenock Morton-Aberdeen
0-3
16 Ağustos
St. Johnstone-Motherwell
0-1UZS
16 Ağustos
St. Mirren-Hearts
6-5
16 Ağustos
Rangers-Alloa Athletic
4-2
16 Ağustos
JIPPO-Klubi 04
0-1
16 Ağustos
FC Lahti-KaePa
2-2
16 Ağustos
Oulu-Ilves
0-4
16 Ağustos
IFK Mariehamn-FC KTP
3-0
16 Ağustos
Chrobry Glogow-Miedz Legnica
2-2
16 Ağustos
Östersunds-GIF Sundsvall
1-3
16 Ağustos
IK Brage-Vasteras SK
3-1
16 Ağustos
Halmstads BK-Malmö FF
0-4
16 Ağustos
IFK Norrkoeping-Elfsborg
2-1
16 Ağustos
Jeonbuk -Daegu FC
3-0

Fenerbahçe 90+4'te büyük fırsat tepti!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

16 Ağustos 2025 23:30
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe 90+4'te büyük fırsat tepti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Göztepe'de Juan, 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada dakikalar 85'i gösterirken Fenerbahçe'de Oosterwolde, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada dakikalar 90+2'yi gösterirken Fenerbahçe VAR kararıyla penaltı kazandı. Penaltı noktasının başına gelen Talisca, 90+4'te kaleci Lis'e takıldı.


Geri kalan sürede gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Fenerbahçe 1 puana ulaştı. Göztepe ise bu sonuç ile 4 puan ile 3. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe ise Karagümrük'e konuk olacak.

GÖZTEPE, İLK DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ

Janderson, ceza sahası içinde Sofyan Amrabat ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Göztepeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. Top oyundan çıktıktan sonra VAR hakemi Onur Özütoprak'tan da inceleme uyarısı gelmedi.

GÖZTEPE, GOLE YAKLAŞTI

23. dakikada Göztepe'de Olaitan, serbest vuruşu doğrudan kaleye çok sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu tek yumruk ile kornere çeldi.

GÖZTEPE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Kolombiyalı golcü Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, maçın hakemine yoğun itirazda bulundu ve Sarı-kırmızılılarda, Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.

MOURINHO, İLK YARI BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, John Duran'ın sarı kart görmesinin ardından karşılaşmanın ilk yarısı sona ermeden 43. dakikada soyunma odasına gitti.

GÖZTEPE, 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı hücum şansında Nelson Semedo'ya arkadan yaptığı müdahale nedeniyle Juan, ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE'DE YEDEK KULÜBESİNE KIRMIZI

Karşılaşmanın 66. dakikasında Göztepe yedek kulübesinde İsmail Köybaşı itirazlarını sürdürünce ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

Mücadelenin 75. dakikasında Ceza sahası sol tarafında topu kontrol eden Szymanski topu kontrol ederek ortasını arka direğe gönderdi. En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

FENERBAHÇE DE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Göztepe hücumunda Oosterwolde, Emersonn'u formasından çekerek düşürdü ve ikinci sarı karttan doğan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

FENERBAHÇE'DE 90+4'TE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın son dakikalarda ceza sahasının içinde topla buluşan Cenk Tosun, Miroshi'nin müdahalesi sonrasında penaltı bekledi. Maçın hakemi Yasin Kol, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi ve 90+4'te penaltıyı verdi. Penaltı pozisyonunda topun başına geçen Anderson Talisca, Mateusz Lis'e takıldı.

SON 10 MAÇIN 7'Sİ BERABERE

Göztepe ile Fenerbahçe arasında İzmir'de oynanan son 10 maçın 7'si berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın sol kanattan yaptığı ortada defanstan seken topu altıpas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Fenerbahçeli Brown'a çarpıp taca çıktı.

23. dakikada Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinden topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda, defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak Fenerbahçe defansından sekip taca gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çizgisi önünde Juan'dan topu alıp ceza sahasında giren Janderson'un şutunda, meşin yuvarlak defanstan kornere çıktı.

58. dakikada Göztepe atağında, Janderson'un kafasıyla aşırttığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Juan, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içerisindeki takım arkadaşlarına gönderdiği meşin yuvarlağı Fenerbahçe defansı uzaklaştırdı.

67. dakikada Göztepe'de ceza saha sol önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta, direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

69. dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan topla ilerleyen Brown 2 rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası sağ önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

75. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymansk'nin ceza sahası sol tarafından ortasında iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Göztepe defansının müdahalesiyle Cenk Tosun, yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe'de topun başına geçen Talisca'nın kullandığı penaltıda, kaleci Lis soluna uzanıp topu çıkardı. 





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
