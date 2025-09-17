Fenerbahçe, 90+3'te darmadağın oldu!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un golü 18. dakikada İbrahim Kaya'dan geldi.
İlk yarı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda Fenerbahçe, 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Yusuf Özdemir, Alanyaspor'a beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele, 2-2 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte 11 puana yükselen Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.
2 maçlık galibiyet serisinin ardından 1 puan alan Alanyaspor ise 8 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Alanyaspor ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, HAKEM 'DEVAM' DEDİ
Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 6. dakikada penaltı bekledi.
Oğuz Aydın, ceza sahası yayının gerisinden ceza sahası içindeki Youssef En-Nesyri'ye pasını aktardı.
Faslı golcü, Ümit Akdağ, ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi ancak hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe atağında savunma arkasına atılan topa Anderson Talisca hareketlendi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı da çalımlayan Talisca, topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerlilik kazanmadı.
İBRAHİM ATTI, ALANYA ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 18. dakikasında Ui-Jo Hwang'ın orta yuvarlaktan savunma arkasına attığı topa hareketlenen İbrahim Kaya, topu kontrol ederek ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlara gönderdi.
FENERBAHÇE, VAR'DAN PENALTI KAZANDI
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 gerideyken kritik bir an yaşandı.
54. dakikada Fred'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Alanyaspor savunmasından Enes Keskin'e çarparak yön değiştirdi.
Fenerbahçeli futbolcuların yoğun penaltı itirazı üzerine hakem Cihan Aydın, oyunu durdurdu ve VAR odasıyla iletişime geçti.
55. dakikada VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitörün başına geçen Cihan Aydın, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Böylece sarı-lacivertliler, geriye düştükleri maçta penaltı kazanarak önemli bir fırsat yakaladı.
TALISCA PENALTIYI KAÇIRDI
Topun başına geçen Anderson Talisca'nın penaltısını, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Fenerbahçe taraftarı, kaçırdığı penaltı sonrasında Anderson Talisca'yı ıslıkladı. Tribünlerden "Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı.
SEMEDO ATTI, FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI
72. dakikada sol kanattan gelişen atakta Levent topla ceza sahası yan çizgisi üzerinde buluşur buluşmaz içeri çevirdi. Topu ceza sahası içinde kontrol eden Semedo'nun sağına çekerek yerden yaptığı vuruşta direğe de çarğan top ağlara gitti.
EN-NESYRI ATTI, FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Archie Brown'ın yaptığı ortada Cenk topu kafayla kale sahasına doğru çevirdi. O noktada yer alan En-Nesyri tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından bir VAR incelemesi gerçekleşti. Hakem Cİhan Aydın, VAR'la görüşmesinin ardından orta noktayı gösterdi.
90+3'TE YUSUF ATTI, FENERBAHÇE YIKILDI
Dakikalar 90+3'ü gösterirken sağ kanattan gelişen atakta Hadergnonaj'ın ortasında Yusuf kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etmek isterken ellerinin arasından kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
FENERBAHÇE SON ANLARDA PENALTI BEKLEDİ, HAKEM BİTİRDİ
Fenerbahçe, maçın son dakikalarında penaltı bekledi.
Sarı-lacivertli takım ceza sahasında Youssef En Nesyri yerde kalmasının yanı sıra elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.
Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüştü. Bu sırada tribünlerden ve yedek kulübesinden penaltı için büyük bir tepki oldu.
Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.
TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco,Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Tedesco, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Ederson ve Kerem Aktürkoğlu'nu statü gereği oynatamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yanı sıra Mert Müldür'ü de kulübeye çekti.
Tedesco, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Nelson Semedo ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.
Alanyaspor karşısında kalede İrfcan Eğribayat'ı oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Fred'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, kenarlarda Sebastian Szymanski ile Oğuz Aydın'ı oynattı. Forvet arkasında Anderson Talisca yer alırken gol yollarında yine Youssef En-Nesyri'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.
7 EKSİK
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.
MERT HAKAN VE YİĞİT EFE KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Uzun süreli sakatlık yaşayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5 ayı aşkın süre sonra kadroda yer aldı.
Son müsabakasına 2 Nisan 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmada süre alamamıştı.
Mert Hakan, süre bulduğu son karşılaşmayı ise geçen sezon 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK karşısında oynamıştı.
KULÜBE TÜRK OYUNCULARDAN OLUŞTU
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor müsabakasında yedek kulübesini Türk oyuncular doldurdu.
Sarı-lacivertlilerde, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma bekledi.
FENERBAHÇELİ MİLLİ BOKSÖRLERE MADALYA TAKDİMİ YAPILDI.
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçı öncesinde milli boksörlerine madalya takdiminde bulundu.
Sarı-lacivertli sporculardan gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş için karşılaşma öncesinde tören düzenlendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Brown'ın pasında topla buluşan Fred, ceza yayı üzerindeki Talisca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole engel oldu.
18. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İbrahim Kaya, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından filelere gitti: 0-1.
31. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan yaptığı ortada Alanyaspor savunmasından seken top ceza yayı önündeki İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına gelen Oğuz Aydın, soldan atağa katılan En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Ertuğrul, topu kornere gönderdi.
41. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Maestro'nun pasında sol kanatta topla buluşan İbrahim Kaya, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun ayak dışıyla yaptığı vuruşta top az, direğin yanından farkla auta çıktı.
44. dakikada orta sahadan topla çıkan Maestro, ceza sahası önünden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
Maçın ilk 45 dakikası, Corendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı oyuncunun dönüp vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
56. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Fred'in ceza sahası dışından şutunda Enes Keskin'in müdahale ettiği topu savunma uzaklaştırdı. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın pozisyonu yeniden izleyerek Enes Keskin'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Talisca geldi. Brezilyalı futbolcunun kullandığı atışta kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.
61. dakikada iki takım oyuncularının da faul beklediği anda hakem Cihan Aydın pozisyonu avantaja bıraktı. Sağ kanatta topu alan Semedo, penaltı noktasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu çizgiden çıkardı.
72. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ters kanada yaptığı ortada meşin yuvarlak Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top köşeden filelere gitti: 1-1.
76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ceza sahasına ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden net bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.
90+3. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçırdığı top filelere gitti: 2-2.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 82 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Dk. 71 Cenk Tosun), Talisca (Dk. 71 Levent Mercan), Oğuz Aydın (Dk. 52 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Enes Keskin (Dk. 82 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), Maestro, İbrahim Kaya (Dk. 67 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 74 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 82 Efecan Karaca)
Goller: Dk. 18 İbrahim Kaya, Dk. 90+3 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 72 Semedo, Dk. 76 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 62 Ogundu, Dk. 86 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor), Milan Skriniar (Maç bittikten sonra) (Fenerbahçe)
