Feghouli'den veda paylaşımı!

Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Feghouli'den veda paylaşımı!
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17 Mayıs 2022 21:27
Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Cezayirli futbolcu, paylaşımında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Soso" ifadelerini yazdı.

Tecrübeli futbolcu, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çocuklarıyla birlikte sahaya girip, tribünleri selamlamıştı.

İşte Feghouli'nin paylaşımı:




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