Fatih Terim'in yeni sistemi: 3-5-2!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezona yeni sistemle girmeye hazırlanıyor. Tecrübeli hocanın şu ana kadarki tüm taktik idmanlarda Falcao ve Diagne'yi birlikte oynatması dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'in yeni sistemi: 3-5-2!
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25 Ağustos 2020 11:07
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni sezona yeni sistemle girmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli hocanın şu ana kadarki tüm taktik idmanlarda Falcao ve Diagne'yi birlikte oynatması dikkat çekiyor.

ARDA VE EMRE FORVET ARKASI

Tecrübeli hocanın geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı 3-5-2 dizilişini yeni sezonda ana taktik olarak kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.

Terim'in bu sistemde Emre Kılınç ve Arda Turan'ı da forvet arkası olarak kullanmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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