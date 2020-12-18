Fatih Terim'in büyük kozu Diagne!

Galatasaray'ın Karagümrük karşısında en büyük gol kozu Mbaye Diagne olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in büyük kozu Diagne!
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18 Aralık 2020 09:02
Radamel Falcao'nun yokluğunda Mbaye Diagne sahneye çıktı.

Senegalli futbolcu şu ana kadar ligde 5 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu bu golleri ligde son 3 hafta kaydetti. Bu sezon Avrupa Ligi eleme maçlarından 2 golü de bulunan Mbaye Diagne Karagümrük karşısında da Terim'in gol silahı olacak.

KARAGÜMRÜK EVİNDE YENİLMEDİ

Galibiyet isteyen G.Saray'ın işi bugün çok da kolay olmayacak. Karagümrük sahasında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Geçen hafta ise deplasmanda Hatay'a 3-1 yenilmişti.



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