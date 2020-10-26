Fatih Terim'in Babel ve Belhanda ısrarı

Ligdekötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray'da ilk golü Younes Belhanda, galibiyet golünü de Ryan Babel hazırladı. Yazın yönetim tarafından satış listesine koyulan iki yıldızı Fatih Terim kazanmasını bildi. İşte Belhanda ve Babel sürecinde yaşananlar:



Belhanda'ya Fransa'dan, Babel'e Hollanda'dan beklediği teklifler gelmeyince iki oyuncu da ayrılmak istemedi.



Arda ile forma rekabetine giren Babel, takımda kalacağı kesinleşince 2.5 milyon Euro'luk garanti parasında yüzde 15 indirimi kabul etti.



Yönetimle inatlaşmaya devam eden Belhanda ise Fatih Terim tarafından kaptanlık pazubandı ile motive edildi.



Erzurum'da iyi bir futbol ortaya koyan Belhanda- Babel ikilisi devre sonuna kadar ilk 11'de yer almaya devam edecek.



Belhanda yıllık 2 milyon Euro'dan sözleşmesini uzatmaya hazır. Babel de Hollanda ile katılacağı EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlama niyetinde.



