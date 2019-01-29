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Fatih Terim'den transfer için flaş yanıt

Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ardından transferler konusunda açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den transfer için flaş yanıt
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29 Ocak 2019 21:55
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor karşısında alınan galibiyetin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fatih Terim, transfer konusuna da değinirken olumlu mesajlar verdi.

Tecrübeli teknik adam yaptığı transfer değerlendirmesinde ''Pazar günü yaptığımız son toplantıdan sonra, yönetim, başkan ve profesyonel arkadaşlarla, açıkçası transferde çok daha ümit var. Son düzlüğe güzel hislerle, güzel düşüncelerle giriyoruz. 2 gün daha herkes sabretsin. '' ifadelerini kullandı.

Terim sürpriz isimler olabileceğini de söylerken ''Son 48 saatte girdik, her saniye, her dakika bizim için çok önemli. Her saniye, her dakika yukarı doğru ivme kazanacaktır. Son zamanlarda kendi aramızda dahi konuşmadan basına nasıl servis ediliyor, bundan hiç hoşlanmıyorum, bunu sevmiyorum. Her saniyemiz dolu dolu, hepimizin. Gerek başkanımız, gerek yöneticilerimiz, gerek Abdürrahim bey, Albayrak, hepsinin müthiş bir eforu var. Biz teknik heyet zaten Florya'yı mesken tuttuk. Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Kimse fedakarlıktan da kaçınmıyor hatta belki de sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor. Galatasaray'a almak için kimseyi aldırmayız, aldığımız oyuncuların bize katkı sağlayacak oyuncular olmasını istiyoruz. Geçen Pazar çok güzel bir toplantı oldu, başkanımla konuştum. Galatasaray başkanlık sistemidir, o ne derse, o olur. Toplanıyoruz dedi, gece 01:30'da orada toplandık. Ben maçtan evvel başkanın odasındaydım, hiç yaptığımız şeyler değil bunlar'' şeklinde konuştu.

Fatih Terim karşılaşmayla ilgili de ''Tur atladığımız için mutluyum, çeyrek finale kaldığımız için. Bugün 6 oyuncumuz akademidendi, bunun kayıtlara geçmesi önemli'' dedi.

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