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Fatih Terim transfer için bizzat devreye girdi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sol bek transferi için bizzat devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim transfer için bizzat devreye girdi
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25 Aralık 2017 16:48
Devre arasında kadroya takviye yapacaklarının sinyalini veren Fatih Terim, ilk hamlesini de yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sol bek almaları gerektiğini belirtirken, bu transfer için İtalya'daki bağlantılarını devreye soktu. Daha önce İtalya Serie A'da Fiorentina ve AC Milan'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam Kwadwo Asamoah'ın devre arasında Galatasaray kadrosuna katılmasını istiyor.

Sarı-kırmızılı takım Asamoah ile sezon başında anlaşmış ancak Juventus, bir sol bek transferi yapamadığı için yıldız oyuncunun Galatasaray'a gitmesine izn vermemişti.

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan ve daha önce söz kestiği Asamoah'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Asamoah bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 8 maça çıktı.

FATİH TERİM: ''SOL AYAKLI SOL BEKİMİZ YOK''

Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde düzenlenen imza töreninden de sol bek transfer için konuşmuştu. Başarılı teknik adam konuyla ilgili ''Kadroda 19-20 kişiyiz, eksiğimiz var. Sol ayaklı sol bekimiz yok. herhalde. Genel olarak başkanımla çok şeffaf ilişki içerisinde ilerleyeceğiz. Bir rapor ben acil şekilde hazırlayacağım. Orası eksildi onu alalım, burası eksildi bunu alalımdan ziyade, mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek en büyük transfer diye düşünüyorum. Hakan Balta olsaydı, sol bek oynayacaktı ama genç takıma gönderildiği için oynatamıyoruz. Hatta bu konuda Lionel Carole'un durumunu sordum. "Olabilir mi?" diye. Zaten bizim oyuncumuz'' ifadelerini kullanmıştı.



''G.SARAY'A VERDİĞİM SÖZÜN ARKASINDAYIM''

Kwadwo Asamoah da Galatasaray ile ilgili Kasım ayında yaptığı açıklamada ''Kwadwo Asamoah: "G.Saray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem. Juventus devam edelim dese dahi artık benim için önemli olan G.Saray. Her maçını büyük bir ilgiyle merak ediyorum'' ifadelerini kullanmıştı.





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