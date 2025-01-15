Fatih Terim'in takımı 90+7'de güldü!

Al Shabab'ın 90+7. dakikada attığı gol ve Fatih Terim'in sevinci 👇pic.twitter.com/1GDfqJitD5



— Sporxtv (@sporxtv) January 15, 2025

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı. Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.