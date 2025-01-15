Fatih Terim'in takımı 90+7'de güldü!

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh'ı 2-1 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fatih Terim'in takımı 90+7'de güldü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 20:14
Son güncelleme 15 Ocak 2025 20:16
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 15. haftasında sahasında Al Riyadh ile karşılaştı. Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Al Riyadh 56. dakikada Yehya Shehri ile 1-0 öne geçti. Al Shabab, 72. dakikada Daniel Podence ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3 puanla ayrıldı.

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ikinci lig maçında ilk galibiyetini aldı. Al Shabab, Fatih Terim'le ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 26'ya çıkardı. Al Riyadh ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Shabab, Al Ittihad ile oynayacak. Al Riyadh ise Al Taawon'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery