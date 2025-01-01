Fatih Terim ile Kenan Yıldız buluştu!

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile bir araya geldi.
Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaştı.
Fatih Terim, paylaşımında, "Ziyaretin için teşekkürler sevgili Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:
Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaştı.
Fatih Terim, paylaşımında, "Ziyaretin için teşekkürler sevgili Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde: