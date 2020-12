Fatih Terim: 'Gurur duyulan Galatasaray geliyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Fatih Terim, "Türkiye Kupası'na baktığımızda, her turda çok çeşitli sonuçlara rastlıyoruz. Sıkıntılı, sürpriz sonuçlar oluyor. Bugün tur atladığımız için memnunum, Darıca takımını da tebrik ediyorum. İyi mücadele koydular ortaya, başarılar diliyorum. Bazı genç oyuncularımız ve uzun zamandır sıkıntılı olan oyuncularımızdan 11 yaptık. Formayı verdiğimiz oyuncu bırakmamalı ama hakikaten bu sefer hoş görmemiz gereken bir durumdayız. Kimi koronadan 15-20 gündür pek antrenman yapamıyor, kimi sakatlıktan ancak döndü ve uzun zamandır oynamıyor. İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her iyi oyun için en az sonuç kadar önem vermemize rağmen, Türkiye Kupası'nda özellikle sonuç odaklı olmamız lazım. Her verilen şansın her oyuncu için çok önemli bir fırsat olduğunu da unutmamamız lazım." diye konuştu.



"GENÇ OYUNCULARA ŞANS VERİYORUZ"



Genç oyuncular için konuşan Terim, "Genç oyunculara bakışımız çok açık. Yıllardır söylüyorum ve uyguluyorum. Altyapıdan çıkan oyuncuları şans bulan bir takımız, umarım sayıları çoğalır, ben de onlara gönül rahatlığı ile forma veririm. İsterdim ki Bartuğ da oynasın, Galatasaray'da 1-2 dakika forma giysin. Bugün nasip olmadı ama bu formayı giyecek, üzerinden formayı çıkarmayacak. Altyapıya ya da öz kaynaklara nasıl bir duyguyla baktığımız açık, inşallah sayılarını çoğaltacağız." ifadelerini kullandı.



"LİGDE GURUR DUYULAN GALATASARAY"



Karagümrük maçıyla ilgili görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Ligde beraberce oynama alışkanlığını yavaş yavaş yakalıyoruz. Beraber oynama alışkanlığını yakalarken keyif de alıyoruz. Bu atmosferi devam ettirmek en önemli düşüncemiz. Mümkünse kayıpsız gitmek. Son zamanlardaki iyi oyunumuz, puan almamız ve takım olma, beraber oynama adına önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Bugün Emin'in oynamasıyla takımda oynamayan oyuncumuz kalmadı. Milli takım arası bizi biraz sarstı ama Allah'a şükür iyi devam ediyoruz. Her oyuncumu hazır tutmak arkadaşlarımla beraber ilk hedefimiz. Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde. Bizler için kalplerinin attığını biliyoruz. Yavaş yavaş sahada gurur duydukları Galatasaray'ı getiriyoruz." dedi.



"KUPAYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"



Çok pozisyona girmelerine rağmen sadece 1 gol attığı belirtilen Terim, "Pozisyona girmeye devam ederseniz muhakkak atarsınız, mesele pozisyona girebilmek. Galatasaray'ın oyunu domine etmesi doğal. Burada mesela son 16'ya kalmak, cuma günü kurada olmak ve kupada yola devam etmek. Geçen sene burada elendik o yüzden Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz, kimse vermiyoruz zannetmesin. Türkiye Ligi önemli ama Türkiye Kupası da önemlidir." cevabını verdi.



"İNŞALLAH BU HAKEMLER ARTAR"



Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu için de konuşan tecrübeli antrenör, "Genç bir hakemimizi gördük bugün, onu da tebrik ediyorum. Az düdük çalan, oynamaya müsaade eden bir hakem vardı, inşallah onlardan da fazla olur, Türk futboluna daha fazla katkı sağlarlar." şeklinde konuştu.