Fatih Terim: 'Görecekler, bu takım müthiş olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Doğru yolda olduklarını söyleyen Terim, "Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 19 şut atıp 2 isabetli olursa, 10'a yakın pozisyonu değerlendiremezsen. Kalemizde pozisyon yokken kenarda faul yapıp gol yersen mağlup oluyorsun. Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir. Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Biz hangi futbolcunun ne olduğunu bilecek kadar Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.



1 Ocak'a kadar takımın oturacağını söyleyen deneyimli hoca, "1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz." dedi.



Gelişerek ilerleyeceklerini söyleyen Fatih Terim, "Üzgünüm. Hiç mağlup olmayı sevmeyen biriyim. O kadar çok gördük ki bunları. O kadar kritik zamanlarda. Ligin daraldığı zaman da bunları gördük. Daha çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz. Kusura bakmayın, bazen üzüyoruz. Lazio maçıyla bu iki maç arasında büyük fark var. Gelişerek devam edeceğiz. Bazı oyuncuların ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunları teraziye koyar, adilane davranırız." diye konuştu.



Fatih Terim, "Bir sorumlu varsa belli kim olduğu. Ben de bunları söylüyorum." diyerek sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti.



"GOLÜ BULSAK SKOR DEĞİŞİK OLURDU"



Golü bulamadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Galatasaray gibi büyük takımlarda fazla sabır istenmez. Enteresan bir maç oynadık. Oyun başlar başlamaz bir tehlike yaşadık. Gole kadar başka tehlike yaşamadık. Arkası dönük adama faul yaptık. Pozisyon yokken 18 üstünde gol yedik. İkinci gol, hiç alakası yok. Olmadığı zaman gol yiyip, 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsanız skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncuların bizim için çok önemli olduğunun ortaya çıktığı bir maç. Kayserispor iyi oynadı. Hak etti. Tebrik ederim. Ancak oyunun hangi bölümünde golü bulsak, skorun çok değişik olacağını hepiniz biliyorsunuz. Maalesef başaramadık onu." mesajını verdi.



Sezon başında olduklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "Bize buradan kalan birkaç şey var. Bir tanesi sezon başındayız, daha 6. maçtayız. Kaybedebileceklerimizi şimdi kaybedelim. Biz kritik zamanlarda, dar alanlarda çok geriden geldik biz. Neleri kazandığımızı biliyoruz. Bir değil, iki değil. Ben varsayım yapmıyorum, yaptıklarımızı söylüyorum. Hiçbir Galatasaraylı ümitsizliğe kapılmasın. Gerek yok. Üzülüyorlar, ben de üzülüyorum. Galatasaray yarım puan kaybetse üzülürüz. Ne benim ne Galatasaraylıların anlayışında pes etmek yok. Bu kadar puan kaybını beklemiyorduk. Bir de 2-0'lardan puanlar kaybettik biz." dedi.



Bazı oyuncularının bu maçtan sonra forma giyemeyeceğini ima eden antrenör, "Bu maçtan çıkaracağımız; bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da formayı yavaş yavaş başka arkadaşlarına devretmesi gerektiği. Böyle bir kayıp beklemedim. Oyun da öyle değildi zaten. Birçok pozisyona giriyoruz, birçok şu atıyoruz. 19 şutta 2 isabet. Oyunun büyük bölümünde topla biz oynuyor, kaybediyoruz. Bunların altından kalkacağız. Bunları telafi ederiz evelallah, hiç sıkıntınız olmasın. O hatalı, beriki böyle diyecek halim yok. Kaybedince sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın." diye konuştu.



"PES EDECEK BİR TİPİM YOK"



Pes etmeyeceğini vurgulayan Terim, "Pes edecek bir tipim yok. Galatasaraylılar da etmez. Bir an önce kazanmaya, iyi oynamaya, mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. 7 gün geçti Lazio maçından. Olağanüstü bir oyun, anlayış, pozisyon vermeyen, çok pozisyona giren, oyunun hakimi bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz." şeklinde yorum yaptı.



Rotasyon yapmak zorunda olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Lig takımlarının fazlalığından dolayı, çarşambaları da oynuyoruz. Avrupa kupaları da oynuyoruz. Çok kolay olmuyor. Pazar perşembe eyvallah ama pazar çarşamba biraz zorlanıyor bazı oyuncular. Alışkın değiller. Genç bünyeler... Bazıları bu kadar oynamıyor. Orada biraz zorlanıyoruz. Normal rutine girdiğimiz zaman; pazar perşembeye itirazım yok. Ancak 3 günde 1 hayli sıkışıyoruz. Her geçen gün lehimize olacak. Söylediklerimizi, oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum. Bu yolda zaman zaman sıkıntılar olacak ama çok iyi bir takım olacağız. Çok fazla beklemeye gerek yok. Bu önümüzdeki aylarda ortaya çıkar. Tüm maçları paylaşmak istiyoruz ki her maça zinde, güçlü çıkalım. Bazı bünyelere çok fazla görev verdiğimiz, hem fizik hem mental olarak yorduğumuz açık. Her rakibiniz 1 hafta dinleniyor, siz o arada 2 maç oynuyorsunuz. Yıpranıp geliyorsunuz. Bunu paylaştırmak lazım. Ben de öyle yapıyorum. Burada futbolun dinamizmi temmuzdan ocağa, ocağa mayıs haziran temmuza yeni fikirlerle getirecektir." diyerek sözlerini noktaladı.