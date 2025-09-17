17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!

Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programında Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programına konuk oldu.

72 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olamaması hakkında konuşan tecrübeli isim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." ifadelerini kullandı.
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
