Fatih Terim, Fenerbahçe hakkında konuştu!

Türk futbol tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan ile Empati programına konuk oldu.
72 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olamaması hakkında konuşan tecrübeli isim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." ifadelerini kullandı.
