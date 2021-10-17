Fatih Terim: 'Boşa kendini yere atanları seçelim'

Kendini en çok yere atanların paylaşılması gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Herhalde dünyada en çok duran süre bizde. Atma huyumuz, kandırmaya yönelik huyumuz... Yayıncıdan rica ediyorum, en iyi oyuncuyu, en iyi hocayı, en iyi golü, en centilmeni seçiyoruz... Boşa kendini yere atanları da seçelim. Bunu yapmasan iyi olur gibi bir yaklaşımla yapalım. Her takımda var. Rakibin ayağına ayağını takıp, düşüp, faul isteyen oyuncularımız var. Çok ufak dokunduğunuzda 3 takla atanlar var. Hepimizin bunu tekrar konuşmamız lazım. Oyun dışındaki süre bizde çok fazla. Morutan kendini yere atsa penaltı mıydı? Yüzde 100. Atsaydın kendini mi demeliyim? Ben atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz, ne de hakem bunlara teşvik etmeli. Belki profesyonelce düşmesi lazım herkesin VAR diye inlediği ortamda. Ama ben yarın ona hiçbir şey demeyeceğim." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından basın toplantısında topun oyunda kalma süresine tepki gösterdi.Hakemlere serzenişte bulunan Fatih Terim, "Topun oyunda kalması konusunda hakemlerin yardımı olması lazım. Yıllardır söylüyorum, oynanmayan oyun süresi belki de bizde en fazla. Futbol direktörüyken, İstanbul'dan Zoom ile katıldığım bir hakem seminerinde tüm hakemlere aşağı yukarı 1 saat brifing vermiştim. Hatta maçı da göstererek... Kayıp süreleri kronometre tutarak, ne kadar oynandığıyla ilgili somut verilerle kendilerinin karşısına çıkmıştım. Oynamak isteyene yol vereceksiniz. Son dakikalar, arada bir ağır gitmeler, bunlar olacak, hepimizin yaptığı şeyler ama özde oynama isteği olur ise, orada yapılacak küçük kaçamakların önemi olmaz. Bu bir prensip, yapılması gereken şeymiş gibi dakika 5'ten başlar ve hakem müsaade ederse, oynadığınız süre düşer. Burada dikkat edilmesi gereken konu kalecinin ya da oyuncunun ağır alıp, kazanacağı süre değil. Esas dikkat edilmesi gereken şey, hakemle yaşanan diyaloglar, verilen frikiklerde kurulan baraj süreleri, itirazlarda iki tarafı çağırıp konuşma süreleri. Santrada bir faul oluyor, hakem geliyor ona konuşuyor, buna konuşuyor, 1 dakika 40 saniye. Frikik atılıyor, 3 dakikada baraj kuruluyor. Nereye gitti bu? Ya buna müsaade ediliyor ya da oyuncular, hakem dinlenmek için bunu yapıyor. Tutalım kronometreyi, boşa geçen süreler çok fazla." dedi.