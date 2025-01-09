Fatih Terim, Al Shabab'ın başında ilk lig maçına çıkıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına cuma günü Al Ahli karşısında çıkacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.
Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.
3 MAÇLIK HASRETİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
MERİH DEMİRAL İLE RAKİP
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.
FATİH TERİM İLK MAÇINI KAZANDI
Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.
Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.
3 MAÇLIK HASRETİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.
MERİH DEMİRAL İLE RAKİP
Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.
FATİH TERİM İLK MAÇINI KAZANDI
Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.