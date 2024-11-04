Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi
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04 Kasım 2024 17:35
Son güncelleme 04 Kasım 2024 17:37
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için daha önce Farioli ile Şenol Can'ın ekibinde yer alan David Sassarini ile devam etme kararı aldı.

Fatih Karagümrük, bu sezon 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi sonunda topladığı 18 puanla 4. sırada yer alıyor.

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