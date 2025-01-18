Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Fatih Karagümrük, Amed SK'ye konuk oldu. Diyarbakır Stadymu'ndaki mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.



Fatih Karagümrük'ün golünü dakika 23'te Joao Camacho kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren golü ise 90+6'da Yakal Taylan attı.



Karagümrük oyuncusu Marius Doh, 45+1 ve 60. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Karagümrük bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Amed SK, 30 puana yükseldi.



Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Karagümrük, Çorum FK'yi konuk edecek. Amed SK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.



Stat: Diyarbakır



Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı



Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar, Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 68 Çekdar Orhan), Cassubie (Dk. 89 Yakal Taylan), Traore, Gradel (Dk. 7 Adekanye), Assombalonga



Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Dk. 81 Ahmet Sivri), Dovedan (Dk. 89 Emir Tintiş), Johnson, Tresor Doh, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 89 Arda İbrahim Akgün), Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)



Goller: Dk. 23 Camacho (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)



Kırmızı kart: Dk. 60 Tresor Doh (Solwie Energy Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk. 63 Uğur Adem Gezer, Dk. 75 Traore, Dk. 90+9 Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djilobodji, Dk. 63 Furkan Bekleviç, Dk. 90+1 Talha Ülvan, 90+6 Arda İbrahim Akgün (Solwie Energy Fatih Karagümrük)







