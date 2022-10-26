Fatih Karagümrük iki eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 28 Ekim Cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam etti.



Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, daha sonra hücum varyasyonları ve savunmada pozisyon alma üzerinde duruldu.



Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Burak Kapacak antrenmana katılmadı. Colin Kazım-Richards ise takımdan ayrı çalıştı.



Kırmızı-siyahlı takım, 27 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.





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