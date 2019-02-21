Fatih Altaylı: 'Galatasaray, Benfica'dan daha iyi takım'

Habertürk TV yorumcusu Fatih Altaylı, Galatasaray'ın Benfica ile bugün oynayacağı maçtan önce değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, Galatasaray'ın Benfica'dan daha iyi bir takım olduğunu ve sarı-kırmızılı takımın bugün oynanacak maçtan galibiyetle ayrılabilecek güçte olduğunu iddia etti.Galatasaray'ın Benfica'yı eleyebileceğini ifade eden Altaylı, "Normalde Galatasaray, Avrupa'da daha iyi oynayan bir takımdı. Galatasaray'da bir iki senedir ilk kez böyle eksiklik yaşıyor. Bana sorarsan Galatasaray'ın Benfica'yı, deplasmanda eleme ihtimali yok değil" dedi.Gzlatasaray'ın Benfica'dan daha iyi bir takım olduğunun da altını çizen Altaylı, "Bu inanç meselesi. Bu inanç var mı yok mu hissedemiyorum. Galatasaray, bu inancın içine girebilirse orada da eleyebilir." şeklinde konuştu.