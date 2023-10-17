Fagioli'ye futboldan 7 ay men!

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.



İtalyan basınında yer alan haberde, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığı belirtildi.



Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.



22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacağı kaydedildi.



SEZONU KAPATTI!



Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.



