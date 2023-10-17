Fagioli'ye futboldan 7 ay men!

İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Nicolo Fagioli'nin 7 ay futboldan men cezası aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fagioli'ye futboldan 7 ay men!
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17 Ekim 2023 16:58
Son güncelleme 17 Ekim 2023 17:03
İtalya'da bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fagioli'nin futboldan 7 ay men cezası aldığı belirtildi.

Fagioli'nin avukatının, savcılık ile işbirliği yaptığı ve oyuncunun da itirafları ile kumar bağımlılığından kurtulma isteği nedeniyle 3 yıllık cezanın 7 aya indirildiği aktarıldı.

22 yaşındaki futbolcunun 7 aylık men cezasının kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacağı kaydedildi.

SEZONU KAPATTI!

Nicolo Fagioli, 7 aylık cezanın resmi olarak açıklanmasıyla birlikte bu sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Genç oyuncu, soruşturma öncesinde Juventus'ta 6 maçta sahaya çıkmıştı.

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