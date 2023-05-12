Fabio Cannavaro: "Real her zaman favoridir"

İtalyan efsane oyuncu Fabio Cannavaro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City eşleşmesini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fabio Cannavaro: 'Real her zaman favoridir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 22:53
İtalyan efsane oyuncu Fabio Cannavaro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City eşleşmesini yorumladı.

Cannavaro yaptığı açıklamada, "Harika bir maç izledik. İki takım da iyi oynadı. Sonuç olarak her şeye Manchester'da karar verilecek. Ben Manchester City'yi favori görmüyorum. Real Madrid'i iyi tanıyorum. Kazanmak için İngiltere'ye gideceklerinden eminim. Deplasmanda bile olsa o maçın favorisi yine Real Madrid'dir." dedi.

LaLiga'daki kötü sonuçlara rağmen Devler Ligi'nde iyi sonuç aldığına değinen İtalyan efsane, "Real Madrid'den bunu beklemiyordum ama bu Real ne yapacağı belli olmaz. LaLiga'da onların için işlerin iyi gitmedi çok açık." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti ile ilgili de konuşan Cannavaro, "Ancelotti bir fenomen, bu yüzden yarı finaldeki rakipler hep Real Madrid'den korkuyor. City'de dünyanın en iyi teknik adamlarından birine sahip ama karşısındanki takım da Real Madrid." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery