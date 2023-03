Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, geriden gelerek 3-1 kazandı.Corendon Alanyaspor, 4. dakikada Koulouris'in golüyle öne geçti. Bu gol önce yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi, daha sonra VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.Fenerbahçe, 35. dakikada Diego Rossi ile eşitliği buldu ancak bu kez VAR uyarısıyla bu gol geçersiz sayıldı.Sarı lacivertli ekip, 65. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, 68. dakikada itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.Sarı lacivertliler, 85. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Enner Valencia, ikinci kez beyaz noktada hata yapmadı ve Süper Lig'deki gol sayısını 25'e yükseltti. Ekvadorlu oyuncu, Moussa Sow'dan bu yana üst üste 5 lig maçında gol atmayı başaran ilk Fenerbahçeli oldu.Fenerbahçe, 90+2'de Emre Mor'un ceza sahası dışından attığı golle 3 puanı perçinledi.Son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti ve 1 maç eksiğiyle ilk sıradaki Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.Fenerbahçe, milli ara dönüşü Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Sevilla maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişikliğe gitti.Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Sevilla mücadelesinde ilk 11'de görev alan Serdar Aziz, Szalai, Zacj, Arda Güler ve Batshuayi yer almadı. Bu isimlerin yerine Gustavo, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro ilk 11'de oynadı.Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına Altay Bayındır, Gustavo, Samet Akaydın, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rossi, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Valencia 11'i ile çıktı.Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, Crespo ve Emre Mor yedek kulübesinde forma bekledi.Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 25. haftadaki MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Fatih Aksoy, Zouhair Feddal sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Alanyaspor'da Fatih Aksoy'un yerine Candeias, Feddal'ın yerine Rassoul, Ahmed Hassan'ın yerine Kouloris ilk 11'de sahaya çıktı.Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Runarsson, Candeias, Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Cavaleiro ve Kouloris'tan oluştu.Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Pereira, Mert Yusuf Torlak, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan ve Doumbia yer aldı.Ev sahibi Corendon Alanyaspor, mücadeleye golle başladı.Orta sahadaki pas hataları sonrası ilk etkili atağı 4. dakikada Alanyaspor düzenledi ve golü buldu.Ivan Cavaleiro'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Efthymios Koulouris'in, altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluştu.Hakem Mete Kalkavan önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Ardından yapılan VAR kontrolü sonrasında gol geçerli sayıldı.1-0'dan sonra Corendon Alanyaspor, tüm hatlarıyla savunmasına çekilip kontratak fırsatları aradı. Fenerbahçe ise tüm hatlarıyla oyunu Alanyaspor yarı alanına yıktı.Sarı lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, 17. dakikada sakatlanarak yerini Bright Osayi-Samuel'e bıraktı.Nijeryalı oyuncu, oyuna girdikten 1 dakika sonra sarı kart gördü. Osayi-Samuel, sağ taç çizgisi kenarında Yusuf Özdemir ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı. Hakem Mete Kalkavan, Osayi-Samuel'e sarı kartını gösterdi. Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal ve öğrencileri, kırmızı kart itirazında bulundu.Mete Kalkavan, VAR hakemi Hakan Ceylan'ın incelemesini bekledi. Hakan Ceylan ise izleme önerisinde bulunmadı.Tüm hatlarıyla Alanyaspor yarı alanında baskı kuran Fenerbahçe, 22. dakikada Diego Rossi ile gole yaklaştı. 35. dakikada Uruguaylı futbolcu fileleri havalandırdı ancak yaklaşık 3 dakikalık bir VAR incelemesinin ardından bu gol iptal edildi.İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe, Enner Valencia ile bir kez daha gole yaklaştı ancak Ekvadorlu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ikinci yarının başında 3 değişiklk birden yaptı. Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Willian Arao oyundan alınırken, yerlerine Joshua King, Emre Mor ve Miha Zajc oyuna dahil oldu.İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Emre Mor ile gole yaklaştı. Kanatları daha çok kullanan Fenerbahçe, kenar ortalarıyla baskısını artırdı.Sarı lacivertliler, 63. dakikada Osayi-Samuel'in ceza sahası içerisinde Rassoul tarafından yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.65. dakikada topun başına gelen Enner Valencia, topu ağlara gönderdi.1-1'den sonra Fenerbahçe baskısını iyice artırdı. 68. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içine girerken yerde kalması sonrası Jorge Jesus faul bekledi. Hakem Mete Kalkavan'dan faul kararı gelmeyince itiraz eden Jorge Jesus, kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Joshua King, 78. dakikada sakatlandı ve yerini Serdar Dursun'a bıraktı.Fenerbahçe, 82. dakikada ikinci penaltısını kazandı. Valencia'nın Furkan Bayır'ın müdahalesi sonrası yerde kaldığını düşünen VAR hakemi Hakan Ceylan, hakem Mete Kalkavan'a inceleme uyarısında bulundu. Pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.Enner Valencia, 85. dakikada topun başına gelerek takımı Fenerbahçe'yi öne geçirdi.Fenerbahçe, maçın son bölümünde Emre Mor ile 3 puanı perçinledi. Yıldız oyuncu, ceza sahası dışından attığı gol ile skorbordu belirledi.Maçın son bölümünde Fenerbahçe, Alanyaspor'un pozisyon bulmasına izin vermedi ve kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı.22. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin ortasında defanstan seken topu önünde bulan Valencia'nun şutununda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı önledi.43. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden aut çıktı.54. dakikada sağ kanatta Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisine girip çektiği şutta kaleci Runarsson topu kurtardı.70. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nın pasında topla buluşan Koulouris'in şutunda, top az farkla auta çıktı.: Kırbıyık Holding: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil: Runarsson, Candeias (Dk. 81 Pereira), Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu ( Dk. 64 Zinedine Ferhat), Cavaleiro (Dk. 81 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 89 Ahmed Hassan): Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Oosterwolde (Dk. 17 Osayi-Samuel) , İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor), Arao (Dk. 46 Zajc), İsmail Yüksek, Rossi, Valencia, Pedro (Dk. 46 Joshua King (Dk. 78 Serdar Dursun)): Dk. 6 Koulouris (Corendon Alanyaspor), Dk. 65, 85 (Penaltıdan) Valencia, Dk. 90+2 Emre Mor (Fenerbahçe): Dk. 19 Osayi-Samuel, Dk.82 Valencia (Fenerbahçe) Dk.45 +8 Furkan Bayır, 90+6 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)