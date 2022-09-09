Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, Dinamo Kiev maçında sol kanat bek olarak 11'de sahaya çıktı. Makedon yıldız, sol kanadı adeta otobana çevirdi.30 yaşındaki futbolcu, her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı. Alioski, yaptığı bindirmelerle tehlike yaratsa da orta denemesinde de arkadaşlarını bulamadı.Yıldız oyuncu, yüzde 75 pas isabeti yakaladı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 pas arası yaptı ve 1 atak uzaklaştırdı. Son bölümlerde fazlasıyla yorulan Alioski 83'te yerini Lincoln'e bıraktı.