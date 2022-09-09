Ezgjan Alioski solu otobana çevirdi!

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, Dinamo Kiev maçında her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ezgjan Alioski solu otobana çevirdi!
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09 Eylül 2022 09:58
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, Dinamo Kiev maçında sol kanat bek olarak 11'de sahaya çıktı. Makedon yıldız, sol kanadı adeta otobana çevirdi.

SOL AÇIK GİBİ OYNADI

30 yaşındaki futbolcu, her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı. Alioski, yaptığı bindirmelerle tehlike yaratsa da orta denemesinde de arkadaşlarını bulamadı.

83'TE ÇIKTI

Yıldız oyuncu, yüzde 75 pas isabeti yakaladı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 pas arası yaptı ve 1 atak uzaklaştırdı. Son bölümlerde fazlasıyla yorulan Alioski 83'te yerini Lincoln'e bıraktı. 

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