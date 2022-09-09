Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski, Dinamo Kiev maçında sol kanat bek olarak 11'de sahaya çıktı. Makedon yıldız, sol kanadı adeta otobana çevirdi.
SOL AÇIK GİBİ OYNADI
30 yaşındaki futbolcu, her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı. Alioski, yaptığı bindirmelerle tehlike yaratsa da orta denemesinde de arkadaşlarını bulamadı.
83'TE ÇIKTI
Yıldız oyuncu, yüzde 75 pas isabeti yakaladı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 pas arası yaptı ve 1 atak uzaklaştırdı. Son bölümlerde fazlasıyla yorulan Alioski 83'te yerini Lincoln'e bıraktı.
SOL AÇIK GİBİ OYNADI
30 yaşındaki futbolcu, her fırsatta hücuma çıktı, sol açık gibi oynadı. Alioski, yaptığı bindirmelerle tehlike yaratsa da orta denemesinde de arkadaşlarını bulamadı.
83'TE ÇIKTI
Yıldız oyuncu, yüzde 75 pas isabeti yakaladı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 pas arası yaptı ve 1 atak uzaklaştırdı. Son bölümlerde fazlasıyla yorulan Alioski 83'te yerini Lincoln'e bıraktı.