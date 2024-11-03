Eyüpspor: 'Hatay, Çalımbay'la değişti'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, çok önemli 3 puan kazandıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavaş, rakiplerine çok saygı duyarak sahaya çıktıklarını belirtti.



Hatayspor'un Rıza Çalımbay'ın ardından etkili bir takım olduğunu aktaran Yavaş, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Zor karşılaşma oldu bizim adımıza. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Rakibimiz sezona iyi başlayamadı. Nihayetinde hoca değişikliği ve son 3-4 haftada iyi bir oyun oynadılar. Rakiplerine üstünlük kurdukları maçlar ama sonuca gitmeyen performans sergiliyorlardı. Bundan dolayı çok saygı duyarak karşılarına çıktık. İlk devre hücumda 2-3 haftadır istemediğimiz bir durum istediğimiz gibi hücum sürelerini uzatamadık ve rakip sahaya yerleşemedik." diye konuştu.



İlk yarıda kontra ataklardan birkaç pozisyon verdiklerini dile getiren Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"İkinci devre sakatlık nedeniyle mecburi bir değişiklik yaptık. Beklediğimiz oyunun karşılığını alamadık ama bir hamle daha yaptık. Taşkın sakatlıktan kurtuldu. 2. golü bulunca daha da rahatladık. Hedefimiz ligde kalmak, buna erken ulaşmak istediğimiz bir şey. Yolda bir hedef değişikliği olur mu bunu hep birlikte göreceğiz."



