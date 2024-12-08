Eyüpspor'dan Arda Turan açıklaması!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Samsunspor galibiyetinin ardından Sabah'a açıklamalarda bulundu.



Kulaksız, Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;



"Arda hocayla bizim hoca - başkan ilişkisinden ziyade, bir dostluk ilişkimiz de var. Birlikte başladık. Eyüpspor'u buralara kadar birlikte getirdik. Kendisinin bize sözü var. Türkiye'de, şu anda Galatasaray'ın Arda Hoca'ya ihtiyacı yok. Türkiye'de de Arda Hoca'nın Eyüpspor'dan başka çalışabileceği, keyifle çalışabileceği bir ortam yok bizden başka. Ama uzun vadede Avrupa'dan veya milli takımdan teklif gelmesi halinde biz kendisine yardımcı oluruz. Arda Hoca'mızı en iyi yerde görmek istiyoruz. Ama bütün itibariyle hocamız ve bizim düşüncemiz birlikte Eyüpspor'a en iyi getirmek, bunun için çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda da bizimle olacak diye düşünüyorum."



