Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, Kasımpaşa maçında sakatlandı. Eyüpsor haftaya Fenerbahçe ile karşılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık!
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13 Aralık 2024 20:54
Son güncelleme 13 Aralık 2024 21:22
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşandı. 
 Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.

Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.

SONRAKİ MAÇ FENERBAHÇE İLE

Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

REKOR KIRMIŞTI

Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.

 
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