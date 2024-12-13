

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık yaşandı.

Kasımpaşa ile karşılaşan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer 45+1 dakikada sakatlanarak kenara geldi.Berke Özer'in yerine Muhammed Birkan Tetik oyuna dahil oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin verdiği bilgiye göre arka adalesinde bir ses duyan ve ağrı hisseden Berke Özer'in MR'ı çekilecek.Eyüpspor, Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak.Berke Özer, 2-2 biten Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla ligde sezonun kurtarış rekorunu kırmıştı.