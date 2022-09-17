Evra: 'Bir şansım olsa Fransa'yı seçmezdim'

Fransa Milli Takımı'nda uzun süre kaptanlık yapan Patrice Evra, tekrar seçim şansı olsa doğduğu ülke olan Senegal adına oynamak istediğini söyledi.



2019'da futbolu bırakan Evra verdiği röportajda flaş bir itirafra bulunarak, "Eğer geri dönüp seçim şansı verseler Fransa yerine Senegal'i seçerdim. Şansım varken Senegal'i seçmediğim için bir çok ders aldım. Aldığım derslerden biri şu: 'İyi oynarken Fransız, kötü oynarsan Senegalli olursun" diye konuştu.



Evra ayrıca genç nesil futbolcuların orjinal ülkeleri adına oynamaları için teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



41 yaşındaki Patrice Evra, futbol kariyerinde Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Marsilya ve West Ham'da forma giymişti.



5 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 3 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu'nu elde etmişti.





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