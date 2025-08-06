Everton orta sahasını Chelsea'de buldu

PERFORMANSI

Transfer sezonunun devam etmesi ile birlikte takımlar önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.Bu transferlerden biri ise Kiernan Dewsbury-Hall'in Chelsea'den ayrılıp Everton'a gitmesi oldu.Everton, kulüp hesabından yaptığı açıklama ile İngiliz oyuncuyu kadrosuna kattı.Chelsea'den ayrılan 26 yaşındaki oyuncu için ise Everton'un ödeyeceği rakam 28.5milyon euroKiernan, geçtiğimiz sezonda 36 maça çıktı ve 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu.





