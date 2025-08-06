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Everton orta sahasını Chelsea'de buldu

Everton, Chelsea oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'u kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 06 Ağustos 2025 16:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Everton orta sahasını Chelsea'de buldu
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Transfer sezonunun devam etmesi ile birlikte takımlar önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Bu transferlerden biri ise Kiernan Dewsbury-Hall'in Chelsea'den ayrılıp Everton'a gitmesi oldu.

Everton, kulüp hesabından yaptığı açıklama ile İngiliz oyuncuyu kadrosuna kattı.

Chelsea'den ayrılan 26 yaşındaki oyuncu için ise Everton'un ödeyeceği rakam 28.5milyon euro

PERFORMANSI

Kiernan, geçtiğimiz sezonda 36 maça çıktı ve 5 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

 

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