Everton'da tokat krizi çözüldü: Gueye ile Keane barıştırıldı

Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında Everton'ın deneyimli orta sahası Idrissa Gueye, yaşanan bir anlaşmazlık sonrası takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atınca büyük bir tartışma patlak verdi. Hakem ise bu hareketin ardından Gueye'yi direkt kırmızı kartla oyundan attı.Maç sonrası gündeme oturan gerginlik nedeniyle kulüp yönetimi, antrenman tesislerinde küçük bir bölümü ring atmosferine benzer bir alana dönüştürerek iki futbolcuyu yüz yüze görüştürdü.Gueye ve Keane, yapılan konuşmaların ardından birbirlerine sarılarak aralarındaki sorunu tatlıya bağladı.