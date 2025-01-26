Euroleague'e Fenerbahçe Beko damgası!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de son dönemde yakaladığı başarılı grafiği lider Olympiakos karşısında da sürdürdü.



Önceki gün maç fazlasıyla zirvede olan Yunan ekibini deplasmanda 87-77'lik skorla geçen ve bu sezon Avrupa'daki 15. galibiyetini elde eden Kanarya, rakibinin kâbusu olmaya devam etti.



Olimpiakos'un 7 maçlık yenilmezlik serisini bitiren Sarı-Lacivertliler, zorlu rakibini bu sezonki iki kez deviren tek takım oldu!



RAKİP BU KEZ BÜYÜKÇEKMECE



Euroleague'de üst üste 5. kez sahadan zaferle ayrılan Kanarya'da coach Sarunas Jasikevicius, "Olympiakos gibi bir takıma karşı mükemmel oynamak çok zor ama topu çok iyi kullandık. Böyle devam etmeliyiz" dedi. Kanarya, bu akşam ligde 20.30'da, Büyükçekmece'nin konuğu olacak.



