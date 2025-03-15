Euroleague'de ilk play-off'u garantileyen ilk takım Olympiakos

TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 29 22 7 2522 2343 179 2 Fenerbahçe Beko 29 20 9 2400 2332 68 3 Panathinaikos AKTOR 29 18 11 2518 2397 121 4 Monaco 29 17 12 2503 2396 107 5 Bayern Münih 29 17 12 2518 2515 3 6 Barcelona 29 16 13 2511 2415 96 7 Kızılyıldız 29 16 13 2351 2327 24 8 Paris Basketbol 29 16 13 2471 2464 7 9 EA7 Emporio Armani Milan 29 16 13 2459 2469 -10 10 Partizan 29 15 14 2401 2306 95 11 Anadolu Efes 29 15 14 2487 2394 93 12 Real Madrid 29 15 14 2419 2373 46 13 Zalgiris 29 14 15 2250 2266 -16 14 Baskonia 29 12 17 2330 2381 -51 15 LDLC ASVEL 29 11 18 2348 2473 -125 16 Maccabi Playtika 29 9 20 2478 2607 -129 17 Virtus Segafredo Bologna 29 7 22 2279 2444 -165 18 ALBA Berlin 29 5 24 2275 2618 -343

Basketbol THY Euroleague'de lider Olympiakos, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play-off'ta yer almayı garantileyen ilk takım oldu.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 29. hafta maçlarıyla devam edildi.Yunanistan derbisinde Olympiakos, Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u 76-74 mağlup ederek 6'sı üst üste olmak üzere 22. galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitimine 5 hafta kala ilk 6'da yer alacak takımların doğrudan yükseleceği play-off'a adını yazdırmayı başardı.Sezon başında Sasha Vezenkov ile Evan Fournier'yi kadrosunda katarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline gelen Olympiakos, Avrupa Ligi'nde 2004-05 sezonundan bu yana uygulanan play-off'ta üst üste 4, toplamda ise 16. kez mücadele edecek.Sarı-lacivertli takım, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 92-82 yenerek organizasyonda çıktığı son 12 maçta 10. kez kazandı.Bu sezon 20. galibiyetini alarak çıkışını sürdüren Fenerbahçe, haftayı ikinci sırada tamamladı.Basketbol kamuoyu tarafından Dörtlü Final'in en güçlü adayları arasında kabul edilen sarı-lacivertliler, normal sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi.Lacivert-beyazlılar, Almanya ekibi Bayern Münih'e 97-92 üstünlük kurarak deplasmanda 4 ay sonra kazandı.İspanya'nın Real Madrid takımını 14 Kasım 2024'te mağlup ettikten sonra dış sahada çıktığı 8 müsabakanın hiçbirinden galibiyetle ayrılamayan Anadolu Efes, bu özlemi Almanya'da sonlandırdı.Bu sezon THY Euroleague'de üst üste 3, toplamda ise 15. kez kazanan lacivert-beyazlı ekip, haftayı averajla 11. basamakta bitirdi ve play-off umutlarını arttırdı.THY Euroleague'nde birçok takımın play-off ve play-in yarışı kıyasıya devam ediyor.Organizasyonda 34 hafta sürecek normal sezonu ilk 6 sırada bitirecek ekipler, doğrudan play-off bileti alacak.Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 takım, sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu basamakta bitirenler arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek.Normal sezonun 7'ncisi ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, 7'nci olarak play-off'lara yükselecek. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan takım da 8. sıradan play-off bileti alacak.Play-off'ta ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2024-2025 sezonu şampiyonunun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.THY Euroleague'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa): 92-82Kızılyıldız (Sırbistan)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 80-82Zalgiris (Litvanya)-Paris Basketbol (Fransa): 83-81ALBA Berlin (Almanya)-Baskonia (İspanya): 97-90Maccabi Playtika (İsrail)-Monaco (Fransa): 91-88Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 67-80Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 76-74Bayern Münih (Almanya)-Anadolu Efes: 92-97Barcelona (İspanya)-Partizan (Sırbistan): 87-80Organizasyonun 29. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: