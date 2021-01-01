ESPN analisti Marks: "Boston bu sene Doğu'da ilk 4'e girebilir!"

ESPN analisti Bobby Marks, Boston Celtics'in yaz aylarındaki hamleleriyle, Doğu Konferansı'nda nasıl ilk dört sıraya girebilecek bir takım olabileceğini açıkladı.



Celtics, hayal kırıklığı yaratan bir 2020-21 sezonunun ardından yaz döneminde cesur hamleleriyle dikkat çekmişti.



Marks bu hamleleri şu şekilde yorumladı:



"Boston Celtics'in Doğu Konferansı'nda ilk dört sırada yer alacak takımlardan biri olacağını söyleyebilirim. Milwaukee, Brooklyn, Miami ve sonra da Boston. Sıralamadan emin değilim. Sixers taraftarları kusura bakmasın ama sanırım bu yıl bir kargaşaya girecekler ve onlara çok güvenemiyorum. Bana kalırsa insanlar Celtics'i göz ardı ediyorlar."



"STEVENS ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"



Marks, eski koç Brad Stevens'ın Boston'daki basketbol operasyonlarının başkanı olarak hamlelerini ise şöyle analiz etti:



"Pek esneklikleri yoktu. Al Horford için Kemba Walker geldi, Marcus Smart'a ve Josh Richardson'a uzatma verildi, orta düzey istisnası ile Dennis Schröder geldi, Kris Dunn ve Bruno Fernando takas edildi, Robert Williams'ın kontratı uzatıldı, başantrenör olarak Ime Udoka getirildi... Brad Stevens gerçekten iyi bir iş çıkardı."



Celtics'in önümüzdeki sezonda Doğu Konferansı'nın üst kademesinde yer alabilmek için, sağlıklı kalmaları da önemli bir faktör olacak.



