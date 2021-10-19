Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı, Türk eskriminin gelişimine katkı sağlayan en önemli konulardan birinin "otomasyon sistemi" olduğunu belirterek, aksaklıkların düzgün işleyen bir otomasyon sistemi kurularak aşıldığını söyledi.



Murat Atalı, 23 Ekim 2021 tarihinde yapılacak TEF 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulu öncesi hem mevcut çalışmalar hem de önümüzdeki dönem projelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Otomasyon sistemi kurulurken sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Atalı, "Kurduğumuz sistemle kayıt ve ödeme işlemleri başta olmak üzere birçok işlemi kolaylaştırdık. Sporcu belgeleri, kulüp bilgileri, sportif tarihçe gibi verilerin kayıt altına alındığı iyi bir arşiv sistemi kurarak mali ve diğer tüm verilere ulaşımı kolaylaştırdık. Bu şekilde şeffaflığı da artırarak denetim ve teftiş için gerekli belge ve dosya düzeninin oluşturulmasını sağladık." diye konuştu.



Eskrim Federasyonunun son yıllarda gerek sportif gerek idari anlamda Türk sporuna örnek teşkil edecek başarılara imza attığına dikkati çeken Atalı, şunları kaydetti:



"Bizler başarıyı sadece dönemlik değil, uzun soluklu, sadece sportif değil, tüm alanları kapsayacak şekilde elde etmeye çalışan bir ekibiz. Çünkü tüm sportif başarıların arkasında iyi bir idari yapılanma, güçlü bir ekip ruhu, kişilere ya da yönetimlere göre değişmeyecek bir 'sistematik' olduğunu iyi biliyoruz. Biz bu anlayış ile sporcularımıza sadece hak ettikleri yolu açtık ve onlar da açılan bu yoldan zaten var olan yetenek ve inançları ile hayal ettiğimiz başarıları yakaladı. Bugün Türkiye'nin 62 ilinde 15 bini aşan lisanslı sporcumuzla elde edilen başarılarla birlikte her geçen gün daha da büyüyen bir aileyiz."



"Pek çok başarı tarihimizde ilk"



Atalı, "Dünya çapında üst düzey antrenörlerle çalışarak, Türk eskriminin dünya standartlarına getirilmesini sağladık." dedi.



Uluslararası standartlarda antrenman yaparak güçlü yabancı rakiplerle kamp ve antrenman imkanı bulan, uluslararası müsabakalarda yarışan Türk sporcuların başarılarını artırmasının yolunu açtıklarını dile getiren Atalı, şöyle devam etti:



"Sporcularımıza hak ettikleri yolu açınca 2012 yılına kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında hiç madalya kazanamayan Türk eskrimi, 2012-2021 döneminde 4 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu kazandı. 5 altın, 1 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalyaya ulaştı. Akdeniz Oyunları'nda 1 bronz, Üniversite Oyunları'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya ile toplamda 17 önemli madalyanın sahibi oldu. Türk eskrimi 2016 yılına kadar kota alarak olimpiyatlara katılamazken, 2016 yılında ilk defa eleme müsabakaları neticesinde Rio Olimpiyatlarına katılım sağlandı. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatlarına direkt kota alınarak Türk eskrim tarihindeki en önemli başarı elde edildi. Yaklaşık bir asırlık tarihi olan Türk eskriminin 'tarihinde ilk kez' gerçekleştirilen pek çok başarısı son 10 yıllık dönemde elde edildi."



Projeler hayata geçiriliyor



Murat Atalı, federasyonun "Şehir Şehir Eskrim" projesine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Türkiye Fair Play Ödülleri Jürisi tarafından Sportif Fair Play Tanıtım Dalı Şeref Diploması Ödülü'nün verildiğini ifade etti.



Federasyon çok önemli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayan Atalı, eskrimin gelişmesine yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.



Atalı, yeniden başkan olması durumunda hayata geçirilmesi planlanan projeleri şöyle sıraladı:



"14-17 Yaş Altı Eskrim Ligi projesi ile lig sponsoru bulunarak, sporcu ve kulüp desteklerinin sağlanması, altyapı sporcularının desteklenmesi, anaokulundan itibaren eskrim sporunun tanıtılması ve projeler ile desteklenmesi, Gençlik Merkezleri'nin aktif olarak kullanılması ve eskrimin yaygınlaştırılması, Çocuk Koruma Sistemi'ni destekleyen 'Güvenli Eskrim', gelir getirici faaliyet, organizasyon işleri ve malzeme satışı ile altyapı ve kulüp desteklerin sağlanmasına yönelik iktisadi işletme kurulması, 'TEF Collection' marka tescili ile birlikte e-ticaret internet sitemizin açılması, Eskrim Kamp ve Eğitim Merkezi yapımı."





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