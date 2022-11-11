Eski milli atlet Ahmet Akbaş hayatını kaybetti

Eski milli atlet Ahmet Akbaş, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1960'lı yılların başarılı atletlerinden, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi ve üç yıl önce vefat eden Türk atletizminin efsane atletlerinden Gül Çıray Akbaş'ın eşi Ahmet Akbaş, 82 yaşında yaşamını yitirdi.



Merhum Ahmet Akbaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakiben Balıkesir'deki Havran Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Atletizm Federasyonu, Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve atletizm camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.





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