13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
0-040'
13 Ekim
Galler-Belçika
1-240'
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
1-041'
13 Ekim
İzlanda-Fransa
1-042'
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-141'
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-040'
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
0-040'
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-142'
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

Esenler Erokspor, Manisa Basket'e karşı siftah yaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 95-75 mağlup etti.

calendar 13 Ekim 2025 21:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Esenler Erokspor, Manisa Basket'e karşı siftah yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Glint Manisa Basket'e konuk oldu.

Muradiye Salonu'nda oynana karşılaşmayı Esenler Erokspor, 95-75 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Ev sahibi Glint Manisa Basket 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Uğur Akyıldız

Glint Manisa Basket: Yiğit Onan 12, Mintz 21, Zemaitis 9, Mobley 14, Altan Çamoğlu 6, Scrubb 3, Smith 6, Johnson 2, Buğra Çal 2

Esenler Erokspor: Crawford 20, Cornelie 12, Egehan Arna 14, Love 9, Ahmet Düverioğlu 2, Erten Gazi 2, Galloway 16, Simmons 13, Thurman 7, Gant

1. Periyot: 21-21

Devre: 41-46

3. Periyot: 53-74

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.