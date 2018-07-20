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Erzurumspor'dan Altay'a transfer

Siyah-beyazlı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Erman Bulucu'yu kadrosuna dahil etti

Kaynak: AA
Erzurumspor'dan Altay'a transfer
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20 Temmuz 2018 13:27
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Erman Bulucu'yu transfer etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erman Bulucu, asırlık bir camia olan Altay'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu, Spor Toto 1. Lig'de hedefi olan bir takımla sözleşme imzaladığı için motivasyonunun daha da arttığını kaydetti.

Erman Bulucu'nun Afyonkarahisar'daki kampa katıldığı belirtildi.

Futbola Akhisarspor'da başladıktan sonra Manisaspor'da profesyonel olan Erman Bulucu, Göztepe, Menemen Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor, Gaziantepspor, Alanyaspor, Elazığspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

 

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