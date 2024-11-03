Erzurumspor: 'Hem lig hem de şehir açısından önemli bir galibiyet aldık'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, hem lig sıralaması hem de şehir için önemli bir maç oynadıklarını söyledi.



Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mavi-beyazlı takımın rakibine karşı üstün bir futbol ortaya koyduğunu belirterek, "Oyunun başından sonuna kadar üstün oynayan, gol pozisyonları üreten taraftık. Hem lig hem de şehir açısından çok çok önemli bir müsabakaydı. Rakibimiz 60 ile 70. dakikalarında biraz üstünlük sağladı ancak yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle onların oyun üstünlüğünü kırdık. Geri kalan 30 dakikada çok net gol pozisyonlarına girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.



Taraftarların maça çok yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Kutlu, şöyle devam etti:



"Taraftarlarımızın desteği bizim için çok çok önemli. Zannediyorum 30 bin kişilik stadımız olsa bilet bulamayıp stada giremeyen taraftarımız olurdu. İnanılmaz derecede takımlarına odaklandı, rakiple hiçbir şekilde uğraşmadılar. Geldiğimiz yer çok değerli. 2,5 yıldır çekilen büyük sıkıntının üzerine şu anki pozisyon çok değerli. Biz sadece buranın değerini bilmek istiyoruz. Şampiyon olacağız, üst lige çıkacağız diye hiçbir zaman hedef koymadık. Yerimizin değerini bileceğiz, maç maç bakacağız. Maçların sonuçları bizi hedefe götürecek. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıp iyi futbolla kazanmak istiyoruz."







