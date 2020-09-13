Süper Lig'in açılış haftasında Ankaragücü, lige yeni yükselen takımlarından BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi geriden gelen BB Erzurumspor 2-1'lik skorla kazandı.



İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Ankaragücü'ne üstünlüğü getiren gol, 61. dakikada yeni transfer Jonathan Bolingi'den geldi.



68. dakikada BB Erzurumspor'da Emrah ağları sarsarken, VAR incelemesinin ardından gol öncesi Arvydas'ın faul yaptığı tespit edilerek gol iptal edildi.



BB Erzurumspor'da maçı çeviren isim, Oltan Karakullukçu oldu. 55. dakikada Rashad Muhammed'in yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki Oltan, 75 ve 79. dakikalarda ağları sarstı ve takımına ilk haftada galibiyeti getirdi.



Süper Lig'in 2. haftasında bay geçecek olan Ankaragücü, 3. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise 2. haftada evinde Sivasspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi.



19. dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı.



44. dakikada konuk takımın atağında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kaleci Korcan Çelikay'ın uzaklaştıramadığı topu alan Novikovas, Korcan'ı geçemese de top Rashad Muhammed'de kaldı. Kaleci yerini almadan Rashad Muhammed'in çektiği şutta topu, ağlara gitmeden son anda Sarlija diziyle kurtarmayı başardı.



61. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bolingi, kale sahasının içinde arka direkte meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.



68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı gol, VAR incelemesinden sonra iptal edildi. Konuk ekip Emrah Başsan'la meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Burak Şeker, kenara gelerek inceleme yaptı. Golden önce orta sahada Novikovas'ın İlhan Parlak'a yaptığı harekete faul kararı veren hakem Burak Şeker, gol kararını iptal etti.



75. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sissoko'nun yaptığı ortaya bu sefer kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara yolladı: 1-2.



90+2. dakikada Mayega'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde Ba'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden auta gitti.



Stat: Eryaman



Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral



MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90+1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)



Goller: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 66 Atila Turan, Dk. 73 Sarlija, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)



