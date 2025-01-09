Erzurum'da EİT 2025 coşkusu dördüncü gününde sürüyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nın dördüncü gün yarışları başladı.



Organizasyonda bugün curling ve kar voleybolu müsabakaları yapılıyor.



Erzurum Curling Salonu ve Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakalarda, 72 sporcu mücadele edecek.



Yarışlar, 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.



