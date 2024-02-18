Ertuğrul Sağlam: 'Gerçekten çok ama çok üzüldüm'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, girdikleri pozisyonları gole çeviremediklerini, aldıkları sonuca üzüldüğünü söyledi.



Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin dün Manisa FK ile 0-0 berabere kalmasının futbolcularının moral ve motivasyonunu olumlu etkilediğini belirterek, bugün taraftarın da üst düzey bir motivasyonla stada geldiğini ifade etti.



Maça iyi başladıklarını aktaran Sağlam, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini kaydetti.



Sağlam, "Şöyle bir baktığımız zaman aslında çok da iyi oynayamadığımız, çok da organize olamadığımız bir maçta nereden baksanız 6 tane çok net yani hani böyle su götürmeyen pozisyon, maalesef olmadı. Yani bu artık bizim şanssızlığımız diyelim ama gerçekten üzüldüm. Bu kadar net pozisyona girip de bir tanesinin olmaması hani beceriksizlik de var da ama beceriksizlik kadar şanssızlık da var, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Sonuçta kaybettik. Bundan sonraki sürece artı 3 puanla devam edebilirdik ama yani bu şekilde kaybetmek biraz üzüntü verdi bize." ifadelerini kullandı.



Bugün 5 yeni futbolcuyla sahaya çıktıklarını aktaran Sağlam, takıma yeni katılan oyuncuların adaptasyonunun zaman aldığını dile getirdi.



Sağlam, bugün takımdaki uyumsuzluğun ve oyun kuramamanın altında bu durumun yattığını sözlerine ekledi.



