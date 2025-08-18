18 Ağustos
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır hakkında son çıkan Fenerbahçe haberlerini yalanladı.

calendar 18 Ağustos 2025 10:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Now Spor'a yaptığı açıklamalarda Uğurcan Çakır hakkında son çıkan haberleri yalanladı.

"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK"

Böyle bir gündemlerinin olmadığını belirten Doğan, "Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satma gibi bir gündemi yok. Bu konuda söylenecek bir şey de yok." sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin, İsmail Yüksek ve bir miktar para karşılığında Uğurcan Çakır'ı transfer etmeye yakın olduğu kaydedilmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
