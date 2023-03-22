Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor'a müjde! Aranan kaynak bulundu

Trabzonspor'da kongre süreci tek aday Ertuğrul Doğan'ın resmen başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber tamamlanacak.



Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından vekaleten başkanlık görevini üstlenen Doğan'ın dönemi resmen başlar başlamaz kulübe ciddi bir girdi sağlaması gerekecek. Biriken ve acil ödenmesi gereken borçlar nedeniyle acil 16 milyon Euro ödemeyle işe başlayacak olan Ertuğrul Doğan bu nedenle bir süredir kaynak arayışı içerisindeydi.



Bu doğrultuda yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ifade edildi. Doğan'ın ötelenmeden ödenmesi gereken bu rakamın yarısını toparladığı kaydedildi.



Zorlu başlangıç



Listesine aldığı yeni isimlerle bu konuda çalışmalarına devam eden Doğan'ın kalan bölüm için de camiadan ciddi bir seferberlik ilan ettiği gelen haberler arasında. Futbolcuların biriken alacakları ve transfer taksitleri için verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin ardından teknik ekip ve gelecek sezonun planlaması için kolları sıvayacak olan Fırtına'nın yeni patronunu yoğun ve zorlu bir başlangıç süreci bekliyor.





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