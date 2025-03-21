Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay şampiyonaya veda etti

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay, erkekler 60 metre elemelerini geçemedi.



Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyon başladı.



Erkekler 60 metre elemelerinde 58 sporcu piste çıktı. Türk atletlerden Ertan, 6.75 saniyeyle serisinde 4'üncü genel klasmanda 31'inci, Mustafa Kemal ise 6.77 ile serisinde 5'inci toplamda 36'ncı sırayı aldı.



Ertan ve Mustafa Kemal bu sonuçlarla ilk 24'ün yarı finale yükseldiği seçmelerde şampiyonaya veda etti.



Organizasyonda yarın Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlama finalinde, Mikdat Sevler de erkekler 60 metre engelli elemelerinde mücadele edecek.



