Ersun Yanal: "Bu takımla bir hikaye yazdık!"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersun Yanal: 'Bu takımla bir hikaye yazdık!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2021 19:29
Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

"Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.