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Ersun Yanal basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarına canlı yayında önemli açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Sporx.com
Ersun Yanal basın toplantısı düzenleyecek
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03 Ocak 2019 22:23
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde yaşanılan gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam, 4 Ocak Cuma günü saat 14:00'te basın mensuplarnın sorularını yanıtlayacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilgi: Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, yarın (Cuma) saat 14:00'te @fbtv canlı yayınında gündeme özel açıklamalarda bulunacak."

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