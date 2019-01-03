Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerde yaşanılan gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam, 4 Ocak Cuma günü saat 14:00'te basın mensuplarnın sorularını yanıtlayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Bilgi: Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, yarın (Cuma) saat 14:00'te @fbtv canlı yayınında gündeme özel açıklamalarda bulunacak."
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Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam, 4 Ocak Cuma günü saat 14:00'te basın mensuplarnın sorularını yanıtlayacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Bilgi: Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, yarın (Cuma) saat 14:00'te @fbtv canlı yayınında gündeme özel açıklamalarda bulunacak."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın